 ترحيل صحافيان إسبانيان من تطوان إلى باب سبتة ''المحتلة'' بسبب التصوير ''غير القانوني'' ﻿
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ترحيل صحافيان إسبانيان من تطوان إلى باب سبتة ''المحتلة'' بسبب التصوير ''غير القانوني''

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 15:22 ترحيل صحافيان إسبانيان من تطوان إلى باب سبتة المحتلة بسبب التصوير غير القانوني | مجتمع
ترحيل صحافيان إسبانيان من تطوان إلى باب سبتة ''المحتلة'' بسبب التصوير ''غير القانوني''
كشف موقع CORREO DIPLOMÁTICO الإسباني، عن نقل صحافيان إسبانيان من مقر إقامتهما يوم أمس بمدينة تطوان نحو مقر الأمن بالمدينة ، قبل ترحيلهما نحو باب سبتة المحتلة، للعودة لإسبانيا.

شوف تيفي



كشف موقع CORREO DIPLOMÁTICO الإسباني، عن نقل صحافيان إسبانيان من مقر إقامتهما يوم أمس بمدينة تطوان نحو مقر الأمن بالمدينة ، قبل ترحيلهما نحو باب سبتة المحتلة، للعودة لإسبانيا.

ووفق الموقع، فقد حضرت عناصر من الشرطة، لمقر إقامة الصحافيان الإسبانيان بتطوان، تطالبهما بالتوجه نحو المقر الرئيسي للشرطة بتطوان، حيث تم التحقيق معها لحوالي ساعة من الزمن قبل أن يتقرر نقلهما من طرف الشرطة على طول 35 كلم نحو باب سبتة المحتلة للعودة إلى إسبانيا.

وفي ذات السياق، صرح وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن السائحين دخلا المغرب في بادئ الأمر على أنهم سياح، لكنهم لم يطلبوا الإعتماد القانوني للتصوير أو تسجيل عمل صحفي.

وأضاف الأعرج أن الصحافيان لم ينضبطا للقوانين والإجراءات المعمول بها للتصوير، عبر أخذ الإعتماد من وزارة الإتصال سواء للتصوير أو أخذ التصريحات، حيث أن السلطات إعتبرت الموضوع مخالف للقانون وقامت بالإجراءات اللازمة والإعتيادية أمام غياب أي ترخيص أو إعتماد.

وأكد العرج جوابا على سؤال ''لشوف تيفي'' بأن الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع أحد الصحافيان الذين تم تنقيلهما، قد تم وفق الإعتماد والترخيص بذلك، أما اليوم فهم غير حاصلين على أي ترخيص أو إعتماد.


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