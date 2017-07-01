خطير وجد مروع..البوليس جبدو الفرادة في كازا..ومشرمل ضرب بوليسي يجنوية في حي مولاي رشيد..وها شنو وقع ﻿

شهد حي مولاي رشيد على مستوى شارع ادريس الحارثي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء، مواجهة جد خطيرة بين ''مشرميلين'' ورجال شرطة إضطروا إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية من أجل إلقاء القبض عليهم.

"شوف تيفي"

شهد حي مولاي رشيد على مستوى شارع ادريس الحارثي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء، مواجهة جد خطيرة بين "مشرميلين" ورجال شرطة إضطروا إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية من أجل إلقاء القبض عليهم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية لمنطقة أمن مولاي رشيد، توصلت بشكاية تفيد أن ثلاثة لصوص يتزعمهم شاب خطير يدعى مروان ملقب بـ "ولد حضرية"، يقدمون على اعتراض سبيل المارة على مستوى شارع ادريس الحارثي، لتقوم فرقة الدراجين وعناصر الفرقة المداومة بالقيام بحملات تمشيطية طيلة الساعات الأولى من يومه الأربعاء من أجل إيقاف المعنيين بالأمر لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر من فرقة الدراجين، وحوالي الساعة السابعة صباحا، قاموا بنصب كمين لهذه العصابة وذلك بالمرور من الشارع المذكور دون دراجات مشيا على الأقدام، وهو ما جعل أفراد العصابة يظهرون في محاولة لاعتراض سبيلهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض لاعتقادهم بأنهم مجرد مواطنيين عاديين، لتتطور الأمور بعد أن اضطر رجال الفرقة إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية، ما مكن من إيقاف اثنين من العصابة من بينهم "ولد حضرية"، بينما فر شريكهم الثالث الذي وجه ضربة لأحد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يغادر المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن عنصر فرقة الدراجين وبالرغم من خطورة الهجوم الذي تعرض له إلا أن الطعنة لم تتسبب في إصابته بجرح، مشيرا إلى أن الموقوفين مبحوث عنهم وطنيا بسبب ارتكابهم لأكثر من أربعين جريمة تدخل ضمن السرقة واعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.