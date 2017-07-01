 إجتماعات سرية وتنسيق لتيار ''الإستوزار'' يسبق مؤتمر ''البيجيدي '' لاختيار خليفة لبن كيران ﻿
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إجتماعات سرية وتنسيق لتيار ''الإستوزار'' يسبق مؤتمر ''البيجيدي '' لاختيار خليفة لبن كيران

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 15:11 إجتماعات سرية وتنسيق لتيار الإستوزار يسبق مؤتمر البيجيدي لاختيار خليفة لبن كيران | بوليتيك
إجتماعات سرية وتنسيق لتيار ''الإستوزار'' يسبق مؤتمر ''البيجيدي '' لاختيار خليفة لبن كيران
كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، وجود معطيات ومؤشرات عن إجتماعات سرية يقودها مقربون من ''تيار الإستوزار'' داخل قواعد الحزب وكذا داخل تنظيماته الموازية للإتفاق عن خليفة للأمين العام للحزب عبد الإله

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كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، وجود معطيات ومؤشرات عن إجتماعات سرية يقودها مقربون من "تيار الإستوزار" داخل قواعد الحزب وكذا داخل تنظيماته الموازية للإتفاق عن خليفة للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

وأوضح ذات المصدر، أن التحركات الأخيرة والتي إنطلقت بعد إعتكاف لقيادات حركة التوحيد والإصلاح في إحدى الضيعات الفلاحية لمدة ثلاثة أيام، تكشف عزم ما أضحى يطلق عليه مؤخرا "بتيار الإستوزار" الفوز بمنصب الأمين العام خلال المؤتمر المقبل، لإنهاء فترة بن كيران التي إستمرت أزيد من 10 سنوات.

وأضاف ذات المصدر، أن الأزمة داخل حزب المصباح، لم تنته بعد بل أن الهوة بين تيارين داخل الحزب بدأت تتسع وتنذر بتفجير الأوضاع قبل المؤتمر المقبل أو أثنائه، بسبب إنقسام قواعد الحزب حول هوية الزعيم المقبل.

ووفق ذات المصدر، فالأوضاع داخل الحزب تنذر بالعديد من المفاجات، خاصة وأن الإنتخابات الجزئية التي ستشهدها بعض الدوائر المحلية بتطوان وأكادير، ستكون نتائجها حاسمة في إختيار الزعيم المقبل للحزب.

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