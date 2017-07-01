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عاجل وسار للمغاربة..انطلاق العمل بالأبناك الإسلامية اليوم الأربعاء..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 14:47 عاجل وسار للمغاربة..انطلاق العمل بالأبناك الإسلامية اليوم الأربعاء..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل وسار للمغاربة..انطلاق العمل بالأبناك الإسلامية اليوم الأربعاء..وهذه هي التفاصيل
أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم ''تشاركية'' في المغرب لتبدأ أنشطتها، يومه الأربعاء في اسناد قروض ''حلال'' وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين

"شوف تيفي"

 أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم "تشاركية" في المغرب لتبدأ أنشطتها، يومه الأربعاء في اسناد قروض "حلال" وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.

وحسب وكالة فرانس بريس فبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف "الحلال" في مطلع الاسبوع موافقة المجلس الاعلى للعلماء عبر "بنك المغرب" (البنك المركزي) لبدء انشطتها اعتبارا من الاربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الأمر، يتعلق حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة" لكن لا يمكنها توفير التأمين.

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