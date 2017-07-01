من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان ﻿

عاد تجار البلاستيك والمتلاشيات بسوق مدينة إنزكان، للإحتجاج من جديد صبيحة اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري، ضد قرار السلطات العمومية تحويل سوقهم العشوائي لباحة إستراحة، في إطار التهيئة الجديدة

شوف تيفي



عاد تجار البلاستيك والمتلاشيات بسوق مدينة إنزكان، للإحتجاج من جديد صبيحة اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري، ضد قرار السلطات العمومية تحويل سوقهم العشوائي لباحة إستراحة، في إطار التهيئة الجديدة للمدينة.



و أبدع تجار سوق البلاستيك والمتلاشيات الفلاحية بإنزكان يوم أمس الأربعاء، أسلوبا جديدا في الإحتجاج للضغط عن قرار إغلاق السوق العشوائي حيث إرتدى التجار الأكفان البيض، والارتماء وسط خندق كبير على شاكلة قبر جماعي جرى حفره وسط السوق المذكور، ضدا على قرار السلطة المحلية والمجلس البلدي لإنزكان ، في إطار التهيئة الجديدة للمدينة والتي خلفت ردود فعل تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق.



وأحاط التجار الغاضبون أنفسهم بلافتات وأعلام وطنية وصور الملك، بعد تفويت السوق إلى أحد الخواص لتشييد باحة استراحة، حسب تعبيرهم، حيث يرفضون قرار المسؤولين بتحويل سوق عمر لسنوات طويلة، إلى باحة إستراحة.



و رفع المحتجون من داخل القبور شعارات تحذر وترفض المساس بمصدر قوتهم اليومي، مؤكدين على إستعدادهم الموت ونقل إحتجاجاتهم إلى أماكن حساسة بالمدينة، حيث يرفضون القرار الفجائي للسلطات المحلية والمنتخبين ، مستنكرين تجاهل ملفاتهم المطلبية والبحث عن سبل جديدة تقي سوقهم من ''جرافات الهدم التي قيل بأنها تخدم مصالح لوبيات العقار بالمدينة''.