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عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 13:50 عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط | بوليتيك
عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط
نقاشات حادة بين الجمعيات ،شهدها لقاء التقرير السنوي لوضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم 2015 الذي نُظم صبيحة هذا اليوم بالرباط برئاسة مصطفى الخلفي ، الوزير المنتدب لدى الوزارة المنتدبة لدى

شوف تيفي:

نقاشات حادة بين الجمعيات ،شهدها لقاء التقرير السنوي لوضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم 2015 الذي نُظم صبيحة هذا اليوم بالرباط برئاسة مصطفى الخلفي ، الوزير المنتدب لدى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

وعرفت قاعة الندوة نقاشات حادة بين الجمعيات ، وهناك بعض الجمعيات التي أكدت أنها لا تعترف بالحكومة مشيرة إلى ارتفاع نسبة الزبونية والمحسوبية في توزيع الدعم المخصص للجمعيات وحملت المسؤولية المباشرة للحكومة في شخص الوزير المنتدب

وعرفت الندوة سخطا عارما لممثلي الجمعيات حول تدبير الدولة والمنتخبين لما سمته بالانتقائية في شأن الدعم المالي وتبادل للسب والشتم بين بعض الجمعيات داخل القاعة

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