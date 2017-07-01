للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام'' ﻿

كشف عبد الحق أبو سليم العضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، عن إندلاع حريق جديد صباح اليوم الأربعاء بغابة ''''تاليالفت'' قرب دوار الزغاريين بجماعة الرتبة إقليم تاونات، رغم وجود أزيد من 20 فردا من القوات

شوف تيفي



كشف عبد الحق أبو سليم العضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، عن إندلاع حريق جديد صباح اليوم الأربعاء بغابة ""تاليالفت" قرب دوار الزغاريين بجماعة الرتبة إقليم تاونات، رغم وجود أزيد من 20 فردا من القوات المساعدة والوقاية المدنية بعين المكان منذ الحريق الأخير.



وأفاد العضو المنتخب عن المنطقة في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" بوجود جهات مقربة من مزارعي "القنب الهندي" الكيف، هي من تقف وراء الحرائق، حيث لايعقل أن تشتعل النيران في الغابة في ساعات الصباح، رغم الإنخفاض الكبير لدرجة الحرارة، وغياب الرعد والبرق الذي كان سبب الحرائق السابقة.



وحسب ذات المصدر، فالحرائق التي تشتعل بجماعة الرتبة فهي "بفعل فاعل"، حيث يجهل الفاعل بشخصه لكن تكرار إندلاع النيران للمرة السادسة على التوالي في نفس المنطقة يطرح العديد من الأسئلة، إذ أنه "منذ الأسبوع الماضي وعناصر الدرك والقوات المساعدة والمياه والغابات والوقاية المدنية مرابطة بعين المكان ، والجماعة والمجلس الإقليمي يؤمن المؤونة اليومية لهم، لكن أمام حريق هذا الصباح ما قيمة تواجد كل هذه القوات بالمنطقة إذا كانت النار ستضرم بمكان تواجدهم".

وطالب ذات المصدر بفتح تحقيق للوصول إلى الشخص الذي أضرم النار في الغابة، رغم أن الجهات وفقا للمعطيات المتوفرة فهي تقريبا معروفة، مؤكدا بأن عشرات الهكتارات من البلوط الأخضر والفليني، سيتم إعدامها وتحويل أراضيها لزراعة نبتة "الكيف".