 للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير | بووز

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية | مجتمع

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة | بوليتيك

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا

فيديو ساكنة مدينة الجديدة تطالب من وكالة توزيع الماء والكهرباء بالتدخل العاجل (واش هاد الماء ملوث ولا فيه السم؟) | بووز

فيديو ساكنة مدينة الجديدة تطالب من وكالة توزيع الماء والكهرباء بالتدخل العاجل (واش هاد الماء ملوث

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط | بوليتيك

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط

للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في قفص الإتهام | حوادث و حقوق

للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام''

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين | بوليتيك

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام''

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 13:46 للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في قفص الإتهام | حوادث و حقوق
للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام''
كشف عبد الحق أبو سليم العضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، عن إندلاع حريق جديد صباح اليوم الأربعاء بغابة ''''تاليالفت'' قرب دوار الزغاريين بجماعة الرتبة إقليم تاونات، رغم وجود أزيد من 20 فردا من القوات

شوف تيفي

كشف عبد الحق أبو سليم العضو بالمجلس الإقليمي لتاونات، عن إندلاع حريق جديد صباح اليوم الأربعاء بغابة ""تاليالفت" قرب دوار الزغاريين بجماعة الرتبة إقليم تاونات، رغم وجود أزيد من 20 فردا من القوات المساعدة والوقاية المدنية بعين المكان منذ الحريق الأخير.

وأفاد العضو المنتخب عن المنطقة في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" بوجود جهات مقربة من مزارعي "القنب الهندي" الكيف، هي من تقف وراء الحرائق، حيث لايعقل أن تشتعل النيران في الغابة في ساعات الصباح، رغم الإنخفاض الكبير لدرجة الحرارة، وغياب الرعد والبرق الذي كان سبب الحرائق السابقة.

وحسب ذات المصدر، فالحرائق التي تشتعل بجماعة الرتبة فهي "بفعل فاعل"، حيث يجهل الفاعل بشخصه لكن تكرار إندلاع النيران للمرة السادسة على التوالي في نفس المنطقة يطرح العديد من الأسئلة، إذ أنه "منذ الأسبوع الماضي وعناصر الدرك والقوات المساعدة والمياه والغابات والوقاية المدنية مرابطة بعين المكان ، والجماعة والمجلس الإقليمي يؤمن المؤونة اليومية لهم، لكن أمام حريق هذا الصباح ما قيمة تواجد كل هذه القوات بالمنطقة إذا كانت النار ستضرم بمكان تواجدهم".

وطالب ذات المصدر بفتح تحقيق للوصول إلى الشخص الذي أضرم النار في الغابة، رغم أن الجهات وفقا للمعطيات المتوفرة فهي تقريبا معروفة، مؤكدا بأن عشرات الهكتارات من البلوط الأخضر والفليني، سيتم إعدامها وتحويل أراضيها لزراعة نبتة "الكيف".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المعطيات المتوفرة الجماعة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب

بالصور..حادثة سير مروعة بالقرب من تكنة الدرك الملكي بالرباط | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير مروعة بالقرب من تكنة الدرك الملكي بالرباط

فيديو يهز الفايسبوك.. شوفو الحكرة: شاب تعدى على فتاة وعراها وخلاها تسكر معاه | حوادث و حقوق

فيديو يهز الفايسبوك.. شوفو الحكرة: شاب تعدى على فتاة وعراها وخلاها تسكر معاه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل أسبوع..رجل عندو اللحية ضحك على أم مطلقة فكازا و قاليها حنا محسنين و منين داها مبقاتش رجعات و العائلة مخلوعة و توجه رسالة للحموشي | حالة خاصة
منذ 3 ساعات

قبل أسبوع..رجل عندو اللحية ضحك على أم مطلقة فكازا و قاليها حنا محسنين و منين داها مبقاتش رجعات و العائلة مخلوعة و توجه رسالة للحموشي

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو) | قنوات أخرى

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو)

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا | قنوات أخرى

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير | بووز
منذ 9 دقائق

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية | مجتمع

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة | بوليتيك

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.