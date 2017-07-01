خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين ﻿

كشفت يومية ''المساء'' في عددها الصادر يومه الأربعاء، أنه تم استدعاء كل من الوزراء عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد

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كشفت يومية "المساء" في عددها الصادر يومه الأربعاء، أنه تم استدعاء كل من الوزراء عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى واعداد التراب، وعبد القادر اعمارة وزير النقل والتجهيز، لحضور جلسة المساءلة اليوم الأربعاء

وأشارت معطيات "المساء" الى أن الجلسة ستخصص لمناقشة التقرير السنوي الذي عرضه ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، والذي فضح من خلاله واقع الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات و أحوال أعمال المحاكم المالية ، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية

وكشف مصدر "المساء" أن الوزراء الخمسة مطالبين من السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمشاركة في جلسة التوضيحات وتقديم التبريرات حول الاختلالات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير السنوي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير وزراء حكومة بنكيران في سنة 2015.