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عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب

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عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 13:42 عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب | حوادث و حقوق
عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب
تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني اليوم الأربعاء ببالماصيدا، في إقليم بيسكاي (الباسك، شمال) من إيقاف شخص من أصل مغربي بتهمة الإشادة بالإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني اليوم الأربعاء ببالماصيدا، في إقليم بيسكاي (الباسك، شمال) من إيقاف شخص من أصل مغربي بتهمة الإشادة بالإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشخص الموقوف والذي يبلغ من العمر 22 سنة كان على اتصال مباشر مع مقاتلين يوجدون في مناطق النزاعات، مما يسهل عليه الولوج للأفكار التي كان ينشرها عبر الحسابات التي كان يديرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الشخص الموقوف " طور أنشطة في أوساط متطرفة وكان يدير حسابا على الفايسبوك والذي كان يبث من خلاله إيديولوجية المجموعة الإرهابية تنظيم الدولة الاسلامية " وخاصة صورا لعمليات قام بها المقاتلون الإرهابيون الأجانب في سوريا.

وتقوم عناصر الحرس المدني، يضيف المصدر ذاته، بمداهمات في مسكن الشخص الموقوف بهدف جمع مزيد من الأدلة حول أنشطته والكشف عن متعاطفين محتملين مع تنظيم الدولة الاسلامية في إسبانيا.

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