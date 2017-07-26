 وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع ﻿
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وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 12:36 وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع | بوليتيك
وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع
في رحلة إنطلقت منذ مساء أمس الثلاثاء من مدينة الحسيمة، وصلت قبل قليل الحافلة التي تقل عائلات معتقلي حراك-الريف جماعة إلى أمام سجن عكاشة في إطار الزيارة الأسبوعية، لأبنائهم المعتقلين.

شوف تيفي

في رحلة إنطلقت منذ مساء أمس الثلاثاء من مدينة الحسيمة، وصلت قبل قليل الحافلة التي تقل عائلات معتقلي حراك-الريف جماعة إلى أمام سجن عكاشة في إطار الزيارة الأسبوعية، لأبنائهم المعتقلين.

وتأتي زيارة عوائل المعتقلين لتفنيذ بلاغ الوداع المنسوب للمعتقلين، الذين أوقفوا إضرابهم عن الطعام بواسطة وحوار من حقوقيين، حيث لازال معتقل واحد فقط، مضربا عن الطعام منذ 28 يوما، في حين عاد الجميع إلى تناول وجباتهم الغذائية بشكل طبيعي.

وأضحت عائلات زعماء حراك-الريف، تتنقل بشكل جماعي داخل حافلة خاصة من الحسيمة نحو الدار البيضاء، للقيام بزيارة جماعية لأبنائهم، منذ إحالتهم على السجن بعد التحقيق معهم لمقر الفرقة الوطنية.

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