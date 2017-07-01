 خطير وجد مروع..البوليس جبدو الفرادة في كازا..ومشرمل ضرب بوليسي يجنوية في حي مولاي رشيد..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير | بووز

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية | مجتمع

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة | بوليتيك

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا

فيديو ساكنة مدينة الجديدة تطالب من وكالة توزيع الماء والكهرباء بالتدخل العاجل (واش هاد الماء ملوث ولا فيه السم؟) | بووز

فيديو ساكنة مدينة الجديدة تطالب من وكالة توزيع الماء والكهرباء بالتدخل العاجل (واش هاد الماء ملوث

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط | بوليتيك

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط

للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في قفص الإتهام | حوادث و حقوق

للمرة السادسة على التوالي..الحرائق تندلع بغابات تاونات ومزارعي المخدرات في ''قفص الإتهام''

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين | بوليتيك

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

خطير وجد مروع..البوليس جبدو الفرادة في كازا..ومشرمل ضرب بوليسي يجنوية في حي مولاي رشيد..وها شنو وقع

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 12:36 خطير وجد مروع..البوليس جبدو الفرادة في كازا..ومشرمل ضرب بوليسي يجنوية في حي مولاي رشيد..وها شنو وقع | بوليتيك
خطير وجد مروع..البوليس جبدو الفرادة في كازا..ومشرمل ضرب بوليسي يجنوية في حي مولاي رشيد..وها شنو وقع
شهد حي مولاي رشيد على مستوى شارع ادريس الحارثي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء، مواجهة جد خطيرة بين ''مشرميلين'' ورجال شرطة إضطروا إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية من أجل إلقاء القبض عليهم.

"شوف تيفي"

شهد حي مولاي رشيد على مستوى شارع ادريس الحارثي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء، مواجهة جد خطيرة بين "مشرميلين" ورجال شرطة إضطروا إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية من أجل إلقاء القبض عليهم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية لمنطقة أمن مولاي رشيد، توصلت بشكاية تفيد أن ثلاثة لصوص يتزعمهم شاب خطير يدعى مروان ملقب بـ "ولد حضرية"، يقدمون على اعتراض سبيل المارة على مستوى شارع ادريس الحارثي، لتقوم فرقة الدراجين وعناصر الفرقة المداومة بالقيام بحملات تمشيطية طيلة الساعات الأولى من يومه الأربعاء من أجل إيقاف المعنيين بالأمر لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر من فرقة الدراجين، وحوالي الساعة السابعة صباحا، قاموا بنصب كمين لهذه العصابة وذلك بالمرور من الشارع المذكور دون دراجات مشيا على الأقدام، وهو ما جعل أفراد العصابة يظهرون في محاولة لاعتراض سبيلهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض لاعتقادهم بأنهم مجرد مواطنيين عاديين، لتتطور الأمور بعد أن اضطر رجال الفرقة إلى إخراج أسلحتهم الوظيفية، ما مكن من إيقاف اثنين من العصابة من بينهم "ولد حضرية"، بينما فر شريكهم الثالث الذي وجه ضربة لأحد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يغادر المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن عنصر فرقة الدراجين وبالرغم من خطورة الهجوم الذي تعرض له إلا أن الطعنة لم تتسبب في إصابته بجرح، مشيرا إلى أن الموقوفين مبحوث عنهم وطنيا بسبب ارتكابهم لأكثر من أربعين جريمة تدخل ضمن السرقة واعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي مولاي رشيد رجال الشرطة فرقة الدراجين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة | بوليتيك

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط | بوليتيك

عاجل : الوزير مصطفى الخلفي أمام سخط عارم و اتهامات خطيرة لممثلي الجمعيات بالرباط

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين | بوليتيك

خمس وزراء على رأس قائمة المطلوبين

وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع | بوليتيك

وصول عائلات معتقلي حراك-الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء يسقط بلاغ الوداع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل أسبوع..رجل عندو اللحية ضحك على أم مطلقة فكازا و قاليها حنا محسنين و منين داها مبقاتش رجعات و العائلة مخلوعة و توجه رسالة للحموشي | حالة خاصة
منذ 3 ساعات

قبل أسبوع..رجل عندو اللحية ضحك على أم مطلقة فكازا و قاليها حنا محسنين و منين داها مبقاتش رجعات و العائلة مخلوعة و توجه رسالة للحموشي

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو) | قنوات أخرى

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو)

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا | قنوات أخرى

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير | بووز
منذ 4 دقائق

فضيحة شركة كتبية..شوفو شنو لقاو فالكاشير

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية | مجتمع

شوفو شحال من واحد نجح فالباكالوريا فالسجون المغربية

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان | حوادث و حقوق

من جديد.. تجار متضررون يحتجون بالأكفان من داخل القبور طلبا للتحقيق في إنزكان

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا ما كشفت عنه مديرية الحموشي بخصوص هذه المباراة | بوليتيك

هام للشباب المغاربة..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص مباراة التوظيف بالأمن الوطني حسب الجهات..وهذا

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.