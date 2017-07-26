مثير وبالصور.. صورة أمير قطر عاريا على سريره تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..والقضية يمكن فيها اختراق هاتف الأمير ﻿

تحت عنوان ''صورة سيلفي للأمير النيجاتيف بلبوص..وشكوك حول اختراق هاتفه الشخصي''، كشف موقع ''الوطن'' المصري قبل قليل من يومه الأربعاء، عن تداول نشطاء ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ''الأمير

"شوف تيفي"

تحت عنوان "صورة سيلفي للأمير النيجاتيف بلبوص..وشكوك حول اختراق هاتفه الشخصي"، كشف موقع "الوطن" المصري قبل قليل من يومه الأربعاء، عن تداول نشطاء ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"الأمير النيجاتيف"، أمير قطر مأخوذة على طريقة "سيلفي" تظهره عاريا.

وأوضح الموقع المصري أن النشطاء، ادعوا أن الصورة حقيقية، ظهرت على المواقع بعد اختراق الهاتف الشخصي لـ"تميم"، حيث يتضح منها أن "تميم" صور نفسه بعد الاستيقاظ من نومه وبدون ملابسه.

واضاف الموقع المصري بأنه لم يتم التأكد، حتى الآن من صحة هذه الصورة، وكيفية انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.