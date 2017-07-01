ناصر الزفزافي ينخرط في مبادرة حل ملف الحسيمة وإطلاق سراح المعتقلين ﻿

يحاول ناصر الزفزافي وباقي قادة احتجاجات الحسيمة المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لعب دور الوساطة لإحداث انفراج في ملف الريف وتحقيق مطلب إطلاق سراح المعتقلين

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يحاول ناصر الزفزافي وباقي قادة احتجاجات الحسيمة المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لعب دور الوساطة لإحداث انفراج في ملف الريف وتحقيق مطلب إطلاق سراح المعتقلين



وأشارت معطيات يومية "الصباح" في عددها الصادر يومه الأربعاء،أن هذه العملية تحاط بسرية تامة لضمان نجاحها وأبعادها عن المراهنين على تعقيد الوضع واذكاء الاحتقان، وأضافت الصحيفة نفسها أنه تم إشراك مسؤولين في مؤسسة دستورية للتفاوض مع قادة احتجاجات الريف بسجن عكاشة، فأقنعوهم بايقاف إضرابهم عن الطعام، تمهيدا لاطلاق سراحهم

ونسبة إلى مصادر "الصباح" فهناك وجود طرف أقنع قادة احتجاجات الحسيمة بوقف التصعيد من داخل السجن، من خلال البلاغ الصادرعن المعتقلين الخميس الماضي، وتصريحات لجنة أسرهم، اذ جاء فيهما أن المعتقلين علقوا بتاريخ 20 يوليوز اضرابهم عن الطعام الذي انطلق في 17 من الشهر ذاته، من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وإحداث جو من الانفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه

مصلحة للريف والوطن.