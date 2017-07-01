فيديو يهز الفايسبوك.. شوفو الحكرة: شاب تعدى على فتاة وعراها وخلاها تسكر معاه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض فتاة عارية للاعتداء على يد شاب أرغمها على شرب الكحول معه قبل أن ينهال عليها بالضرب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض فتاة عارية للاعتداء على يد شاب أرغمها على شرب الكحول معه قبل أن ينهال عليها بالضرب.

وحسب اللكنة التي تحدث بها الشاب المعتدي في الفيديو فإن فصول هذا الأخير حسب النشطاء إما وقعت بإحدى المدن الشرقية بالمغرب أو بالجارة الجزائر.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو "المؤلم" حيث عبر العديد منهم عن أسفهم وحزنهم الشديد بسبب ما تعرضت له الفتاة، بينما طالب آخرون المصالح الأمنية في المغرب أو الجزائر بفتح تحقيق للكشف عن هوية الشاب الظاهر بالفيديو واعتقاله ورد الاعتبار للفتاة الضحية.