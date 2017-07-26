 عاجل وهام للراغبين في العمل بالشرطة: تنظيم مباراة لتوظيف 5545 منصب في صفوف الأمن الوطني برسم 2017..وهذه هي الشروط+صورة ﻿
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عاجل وهام للراغبين في العمل بالشرطة: تنظيم مباراة لتوظيف 5545 منصب في صفوف الأمن الوطني برسم 2017..وهذه هي الشروط+صورة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 11:32 عاجل وهام للراغبين في العمل بالشرطة: تنظيم مباراة لتوظيف 5545 منصب في صفوف الأمن الوطني برسم 2017..وهذه هي الشروط+صورة | بوليتيك
عاجل وهام للراغبين في العمل بالشرطة: تنظيم مباراة لتوظيف 5545 منصب في صفوف الأمن الوطني برسم 2017..وهذه هي الشروط+صورة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، تنظيمها يوم 24 شتنبر2017 بالرباط والدار البيضاء وكذا بمدن أخرى بالمملكة مباريات لتوظيف 5545 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية 2017، حسب المناصب المذكورة

"شوف تيفي"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، تنظيمها يوم 24 شتنبر2017 بالرباط والدار البيضاء وكذا بمدن أخرى بالمملكة مباريات لتوظيف 5545 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية 2017، حسب المناصب المذكورة أسفله، ويحتفظ بـ 25% من المناصب لفائدة المترشحين من أبناء قدماء المقاومين ومكفولي الامة وقدماء العسكريين و المحاربين.
وعلى الرغابين في الترشح التوفر على الشروط التالية:

-تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وعلى الشروط الخاصة بالوظيفة في الأمن الوطني.
- الحاصلين على الشهادة المطلوبة
- المتوفرين على قامة 1,70لا تقل عن دون انتعال أحذية بالنسبة لعمداء الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة و1,73 بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن و بالنسبة 1,67 للاناث من مختلف الدرجات.
-البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة لعمداء الشرطة و 21 سنة على الأقل و3 سنة بالنسبة لضباط الأمن ومفتشي الشرطة ذكور وإناث.
-ألا تقل قوته البصرية بدون استعمال النظارات أو العدسات عن 10/15
- المتوفرين على قوة سمع قوية والمؤهلين صحيا وبدنيا
-الالتزام بالبقاء في صفوف الأمن لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف
عدد المناصب:
- عميد الشرطة: 90 منصبا: الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التسيير الإداري
- ضابط شرطة: 260 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة
_ ضابط أمن: 70 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة
مفتش شرطة: 1000منصب: شهادة تؤكد النجاح في الفصلين الأول والثاني بالجامعة
_حارس أمن: 4120 منصبا: شهادة الباكالوريا

و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة المطلوبة أن يقدم ملف ترشيحه شخصيا إلى المصلحة الإدارية أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل سكناه وذلك ابتداء من يوم 10 غشت 2017 إلى غاية يوم 15 غشت 2017 وهو آخر أجل مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ طلب المشاركة بخط اليد؛
ـ نسخة من الدبلوم المطلوب لاجتياز المباراة التي وقع عليها اختيار المترشح (ة)؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
ـ نسخة من عقد الازدياد؛
ـ ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي ـ AUTOCOLLANT) تحمل الطابع البريدي واسم وعنوان المترشح.

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