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عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 10:58 عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ناصر الزفزافي وزعماء حراك-الريف | بوليتيك
عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف
صرح ''سعيد بن حماني'' عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، أن آخر جلسة للإستماع التفصيلي للمعتقلين بسجن عكاشة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البضاء ستكون يوم الخميس المقبل.

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صرح "سعيد بن حماني" عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، أن آخر جلسة للإستماع التفصيلي للمعتقلين بسجن عكاشة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البضاء ستكون يوم الخميس المقبل.

وأضاف المحامي، أن قاضي التحقيق لم ينهي بعد جلسات الإستماع التفصيلي لبعض المعتقلين، مؤكدا أن الخميس المقبل سيحدد تاريخ تتمة جلسات الإستنطاق التفصيلي، مؤكدا بأن تواريخ إجراء جلسات محاكمة معتقلي حراك-الريف، ستكون على أبعد تقدير مطلع شهر شتنبر المقبل.

وفي ذات السياق، يمثل صبيحة اليوم الأربعاء الحراس الشخصيون "لناصر الزفزافي" أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في إطار التحقيق التفصيلي، وهم كل من محمد الهادي وجواد بنزيان وحكيمي أحمد وابراهيم أبقوري.

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