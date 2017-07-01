 صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ناصر الزفزافي وزعماء حراك-الريف | بوليتيك

عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف

شايسته واعظ.. أول امرأة أفغانية تحصل على رخصة دولية لقيادة الطائرات (فيديو) | بووز

''شايسته واعظ''.. أول امرأة أفغانية تحصل على رخصة دولية لقيادة الطائرات (فيديو)

تفاصيل مثيرة وبالأرقام بخصوص مرض السيدا بالمغرب | مجتمع

تفاصيل مثيرة وبالأرقام بخصوص مرض السيدا بالمغرب

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين | دولي

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين

فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة

مثير.. عندنا رئيس حكومة طبيب نفسي ونصف المغاربة مضطربون نفسيا..وها علاش | بوليتيك

مثير.. عندنا رئيس حكومة طبيب نفسي ونصف المغاربة مضطربون نفسيا..وها علاش

عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع

عاجل..كسيدة خايبة في سلا والسبب السرعة المفرطة..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل..كسيدة خايبة في سلا والسبب السرعة المفرطة..وهذا ما وقع

عاجل والفيديو. .بعد توقيفه عن العمل: ها شنو قال الشرطي الشهير هشام ملولي المغاربة. .كلمات جد مؤثرة | مجتمع

عاجل والفيديو. .بعد توقيفه عن العمل: ها شنو قال الشرطي الشهير هشام ملولي المغاربة. .كلمات جد مؤثرة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 10:26 صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين | دولي
صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين
أوقفت الشرطة الإسرائيلية، أخيرا، فتاة بعد أن تعرت بالكامل بساحة المسجد الأقصى وبالتحديد بالقرب من حائط البراق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، أخيرا، فتاة بعد أن تعرت بالكامل بساحة المسجد الأقصى وبالتحديد بالقرب من حائط البراق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، صرحت بأن المرأة وهي إسرائيلية في 23 من العمر، أقدمت على خلع ثيابها في المنطقة المخصصة للنساء اليهوديات من هذا المكان.

وأضافت ذات المصادر أن روزنفيلد، قالت إن أفراد الشرطة الموجودين في المكان سارعوا إلى تغطية جسدها "لتجنب وقوع حادث أخطر"، من ردود أفعال قد تصدر عن المصلين اليهود الذين كانوا هناك.

ومن جهة، كشفت وسائل إعلام مصرية أن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، انتقد ما أقدمت عليه فتاة إسرائيلية حيث تعرت تمامًا من ملابسها وراحت تتجول في ساحة الأقصى الشريف.

وأكدت ذات المصادر أن "جمعة"، قال خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على قناة "سي بي سي" أن مساحة المسجد الأقصى في فلسطين تساوي بالضبط مساحة ميدان التحرير في مصر، وتبلغ 144 ألف متر مربع، مشيرا الى أنه لا يوجد من ينظف المسجد الأقصى سوى المصلين المسلمين، وملابس المصلين هي التي تنظف بلاط ساحة المسجد الأقصى.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة الإسرائلية فتاة عارية علي جمعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع

بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟ | دولي

بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟

بالفيديو..نايضة قربالة في مجلس النواب في الأردن وهاشنو وقع | دولي

بالفيديو..نايضة قربالة في مجلس النواب في الأردن وهاشنو وقع

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف الله أكبر وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور | دولي

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف ''الله أكبر'' وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو) | قنوات أخرى
منذ 6 ساعات

مبادرة شبابية للتشجيع على القراءة خلال الصيف (فيديو)

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو شاهد.. مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم 2017

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا | قنوات أخرى

بشرى سارة .. تخفيضات مهمة على أسعار 75 دواءا جديدا

بالفيديو شاهد أصغر فاشنيستا تشارك الفرحة بالنشيد الوطني | قنوات أخرى

بالفيديو شاهد أصغر فاشنيستا تشارك الفرحة بالنشيد الوطني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ناصر الزفزافي وزعماء حراك-الريف | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل:هذا هو موعد جلسات محاكمة ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف

شايسته واعظ.. أول امرأة أفغانية تحصل على رخصة دولية لقيادة الطائرات (فيديو) | بووز

''شايسته واعظ''.. أول امرأة أفغانية تحصل على رخصة دولية لقيادة الطائرات (فيديو)

تفاصيل مثيرة وبالأرقام بخصوص مرض السيدا بالمغرب | مجتمع

تفاصيل مثيرة وبالأرقام بخصوص مرض السيدا بالمغرب

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين | دولي

صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.