صادم .. فتاة اسرائيلية تتعرى بالكامل بالمسجد الأقصى الشريف والمسلمين كاعين ﻿

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، أخيرا، فتاة بعد أن تعرت بالكامل بساحة المسجد الأقصى وبالتحديد بالقرب من حائط البراق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، أخيرا، فتاة بعد أن تعرت بالكامل بساحة المسجد الأقصى وبالتحديد بالقرب من حائط البراق، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري.



وأوضحت المصادر ذاتها أن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، صرحت بأن المرأة وهي إسرائيلية في 23 من العمر، أقدمت على خلع ثيابها في المنطقة المخصصة للنساء اليهوديات من هذا المكان.



وأضافت ذات المصادر أن روزنفيلد، قالت إن أفراد الشرطة الموجودين في المكان سارعوا إلى تغطية جسدها "لتجنب وقوع حادث أخطر"، من ردود أفعال قد تصدر عن المصلين اليهود الذين كانوا هناك.

ومن جهة، كشفت وسائل إعلام مصرية أن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، انتقد ما أقدمت عليه فتاة إسرائيلية حيث تعرت تمامًا من ملابسها وراحت تتجول في ساحة الأقصى الشريف.

وأكدت ذات المصادر أن "جمعة"، قال خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على قناة "سي بي سي" أن مساحة المسجد الأقصى في فلسطين تساوي بالضبط مساحة ميدان التحرير في مصر، وتبلغ 144 ألف متر مربع، مشيرا الى أنه لا يوجد من ينظف المسجد الأقصى سوى المصلين المسلمين، وملابس المصلين هي التي تنظف بلاط ساحة المسجد الأقصى.