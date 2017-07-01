 فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة ﻿
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فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 09:42 فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة أخلاقية تهز شفشاون..ضبط سيدة متزوجة تمارس الجنس مع رجلين في نفس الوقت+تفاصيل جد صادمة
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية وادي لاو بإقليم شفشاون، أول أمس الأحد، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية فساد وخيانة زوجية، بعد ضبط الرجلين في وضعية غير أخلاقية مع سيدة متزوجة داخل منزل

"شوف تيفي"

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية وادي لاو بإقليم شفشاون، أول أمس الأحد، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية فساد وخيانة زوجية، بعد ضبط الرجلين في وضعية غير أخلاقية مع سيدة متزوجة داخل منزل متواجد بحي البحارة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التي داهمت المحل السكني عثرت بأحد غرفه على طفلين نائمين هما ابني الزوجة المتهمة بالخيانة الزوجية.

وأكدت مصادر اليومية أن تنقل رجال الدرك الملكي إلى البيت المشبوه جاء بناء على شكاية مستعجلة توصلوا بها من زوج المتهمة، تفيد بتواجدها داخل منزل رفقة شخصين مقدما لهم عنوان المنزل، مؤكدا بأنه كان يراقبها طيلة الوقت.

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المغرب شوف تيفي الخيانة الزوجية حي البجارة شفشاون

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