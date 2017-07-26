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عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 09:09 عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع | دولي
عاجل وبالفيديو والصور.. نايضة في فرنسا..إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص..وها شنو واقع
تم صباح يومه الأربعاء إجلاء نحو عشرة آلاف شخص إثر اندلاع حريق جديد بالقرب من بورم لي ميموزا، في جنوب شرق فرنسا، وفق جهاز الاطفاء، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

تم صباح يومه الأربعاء إجلاء نحو عشرة آلاف شخص إثر اندلاع حريق جديد بالقرب من بورم لي ميموزا، في جنوب شرق فرنسا، وفق جهاز الاطفاء، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقال اطفائيون لوكالة فرانس بريس إن عملية الاجلاء تقررت مع اتساع رقعة الحرائق بعد اندلاعها في منتصف الليل، مؤكدين "إنها منطقة مأهولة يزداد عدد المقيمين فيها إلى ضعفين أو ثلاثة في الصيف".

وأفاد بيان صادر عن مديرية منطقة فار أن النيران التي ساهمت الرياح في اتساع رقعتها، أحرقت نحو 800 هكتار. ويشارك في اخماد النيران 540 رجل اطفاء تساندهم طائرات لمكافحة الحرائق.

وقالت المديرية اأن "الرياح تهب بسرعة 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة، لكن يتوقع أن تتراجع سرعتها".

 

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