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عاجل..كسيدة خايبة في سلا والسبب السرعة المفرطة..وهذا ما وقع

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 08:56 عاجل..كسيدة خايبة في سلا والسبب السرعة المفرطة..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق
عاجل..كسيدة خايبة في سلا والسبب السرعة المفرطة..وهذا ما وقع
شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة سلا وبالتحديد في اتجاه مدينة الرباط، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة بعد خروج سيارة خفيفة عن مسارها واصطدامها بشكل قوي بالسياج الحديدي للمنطقة.

"شوف تيفي''

شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة سلا وبالتحديد في اتجاه مدينة الرباط، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة بعد خروج سيارة خفيفة عن مسارها واصطدامها بشكل قوي بالسياج الحديدي للمنطقة.

وحسب المعطيات الأولى لهذه الحادثة فإن سائق السيارة كان في حالة غير طبيعية ما تسبب في فقدانه التحكم في المقود نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها، ليصطدم بالسياج الحديدي.

وتسبب الحادث في إصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

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