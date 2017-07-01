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عاجل والفيديو. .بعد توقيفه عن العمل: ها شنو قال الشرطي الشهير هشام ملولي المغاربة. .كلمات جد مؤثرة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 08:35 عاجل والفيديو. .بعد توقيفه عن العمل: ها شنو قال الشرطي الشهير هشام ملولي المغاربة. .كلمات جد مؤثرة | مجتمع
عاجل والفيديو. .بعد توقيفه عن العمل: ها شنو قال الشرطي الشهير هشام ملولي المغاربة. .كلمات جد مؤثرة
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، مقطع فيديو وجه من خلاله الشكر والتقدير والامتنان لجميع المغاربة الذين قاموا بمساندته عقب قرار المديرية العامة للأمن الوطني

''شوف تيفي ''

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، مقطع فيديو وجه من خلاله الشكر والتقدير والامتنان لجميع المغاربة الذين قاموا بمساندته عقب قرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل.

وكتب ملولي إلى جانب الفيديو ''تحية حب واحترام وتقدير ليكم كاملين اللي عندي فالباج ... فعلا أتبثم أنكم يتكل عليكم الوحد ويديركم بجنبوا المغاربة أحبكم في الله جميعا''.

تجدر الإشارة أنه يروج بقوة أن المديرية العامة للأمن الوطني أوقفت الشرطي الشهير لمدة شهرين مع عرضه على اللجنة التأديبية بسبب مخالفته للتعليمات ونشر فيديوهات على حسابه.

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