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وأخيرا فك لغز جريمة قتل غابوني بالبيضاء..والقضية صعيبة بزاف

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 01:25 وأخيرا فك لغز جريمة قتل غابوني بالبيضاء..والقضية صعيبة بزاف | حوادث و حقوق
وأخيرا فك لغز جريمة قتل غابوني بالبيضاء..والقضية صعيبة بزاف
تمكنت الفرقة الولائية الجنائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من استجلاء حقيقة جريمة القتل التي ذهب ضحيتها مواطن من دولة الغابون،مقيم بالمغرب، والذي تم العثور على جثته في حالة تحلل داخل

''شوف تيفي''

تمكنت الفرقة الولائية الجنائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من استجلاء حقيقة جريمة القتل التي ذهب ضحيتها مواطن من دولة الغابون،مقيم بالمغرب، والذي تم العثور على جثته في حالة تحلل داخل شقته بتاريخ يونيو المنصرم.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد أسفرت الأبحاث التي تم إجراؤها في إطار هذه القضية إلى توقيف ثلاثة أشخاص ومن بينهم فتاة، والذين يشتبه في تورطهم في التخطيط والتحضير والتنفيذ المادي لجريمة القتل، كما تم توقيف أربعة مشتبه فيهم آخرين تورطوا في اقتناء ٬إخفاء المنقولات المسروقة من شقة الضحية.

وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش، مكنت من ضبط جهاز حاسوب وهاتف محمول وسلسلة وخاتم مملوكين للضحية، والتي عمد المشتبه فيهم إلى تفويتها بمجرد ارتكاب الجريمة.

وأكد البلاغ أن الموقوفين، البالغ عددهم سبعة، تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة، وذلك لتحديد أسباب وظروف الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة للكشف عن الخيوط الأولى لهذه الجريمة التي وقعت بإحدة الشقق بمنطقة أولاد زيان بالبيضاء.

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المغرب شوف تيفي الضحية الغابوني البلاغ المديرية العامة للأمن الوطني

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