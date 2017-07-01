 رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء ﻿
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رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء

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رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 01:23 رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق
رسميا..التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن وسرقته من طرف عصابة بدرب السلطان بالبيضاء
كما سبق وأكدت ''شوف تيفي''، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص ممن ظهروا في شريط فيديو

''شوف تيفي''

كما سبق وأكدت ''شوف تيفي''، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص ممن ظهروا في شريط فيديو منشور على شبكة الانترنيت وهم يرتكبون بالعنف والسرقة جريمتهم في حق أحد الضحايا.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد مكنت التحريات الميدانية مدعومة بالخبرات التقنية من تشخيص المشتبه فيهم والذين ظهروا في الفيديو، وهم قاصر وراشدين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف قاصر رابع شارك بدوره في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكد البلاغ أن إجراءات البحث، أوضحت أن الاعتداء يوم أمس الاثنين، في حدود الساعة السابعة صباحا، وأن المشتبه فيهم جردوا الضحية من هاتفه النقال، لكنه لم يتقدم وقتها بتسجيل شكاية في الموضوع.

وأشار ذات المصدر أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



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أمس 21:57 GMT

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