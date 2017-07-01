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فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 01:11 فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب | مجتمع
فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يُظهر قيام مغربية بعرض ما تحصلت عليه من أموال وحلي ذهبية بسبب ممارستها للدعارة بدول الخليج.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يُظهر قيام مغربية بعرض ما تحصلت عليه من أموال وحلي ذهبية بسبب ممارستها للدعارة بدول الخليج.

وعبر آلاف النشطاء المغاربة عن غضبهم الشديد بسبب نشر هذا الفيديو الصادم، موضحين أن بعض المومسات، يقمن بتصرفات مثيرة تشوه المغرب، داعين جميع المغاربة إلى عدم الاكتراث بمثل هذه الفيديوهات.

ومن جهة أخرى استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن غضبهم وأيضا للتأكيد على أن صاحبة الفيديو لا يمكن الاعتماد على ما قالته، لرسم صورة حول المرأة المغربية التي استطاعت لسنوات طويلة الوقوف بشرف إلى جانب الرجل للنهوض في البلاد بجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

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أمس 21:57 GMT

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