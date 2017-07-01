مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء بالقنيطرة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من ضبط سيارة نقل محملة بما مجموعه 156 عدادا نحاسيا لشبكة الماء، وكمية ضخمة من الأسلاك النحاسية ذات الضغط المرتفع، و4,5 كلغ

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من ضبط سيارة نقل محملة بما مجموعه 156 عدادا نحاسيا لشبكة الماء، وكمية ضخمة من الأسلاك النحاسية ذات الضغط المرتفع، و4,5 كلغ من الغلاف النحاسي لخرطوشات الصيد الفارغة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف سائق السيارة المحملة بالمحجوزات عند مخرج مدينة القنيطرة في اتجاه الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تواصل تحرياتها في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبتنسيق مع متعهدي شبكة المواصلات ووكالات التزويد بالماء والكهرباء، وذلك لحصر الأضرار والخسائر المسجلة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث.

وتندرج هذه العملية، حسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح ولاية أمن القنيطرة لمكافحة جرائم السرقة التي تستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء.