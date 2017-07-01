 هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب | مجتمع

فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء

المغرب والكويت يوقعان اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بقيمة 474 مليون درهم | اقتصاد

المغرب والكويت يوقعان اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة

هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق

هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة

خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة | بوليتيك

خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة

العثماني يزف الخبر السار ... سيتم تمليك 300 ألف هكتار من الأراضي لذوي الحقوق المغاربة والبداية من جهة الغرب | بوليتيك

العثماني يزف الخبر السار ... سيتم تمليك 300 ألف هكتار من الأراضي لذوي الحقوق المغاربة والبداية من جهة

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في كندا قدام بناتو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في كندا قدام بناتو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 01:03 هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق
هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة
تمكنت دورية للدراجين تابعة لولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف بحي الساكنية وبالمناطق

''شوف تيفي''

تمكنت دورية للدراجين تابعة لولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف بحي الساكنية وبالمناطق المدارية القريبة من المدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية التابعة لمصالح الأمن بالقنيطرة أوضحت أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع بحث من أجل 15 قضية زجرية، تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ومحاولة الاختطاف.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.



 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء بالقنيطرة

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في كندا قدام بناتو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في كندا قدام بناتو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة: إغلاق مركب الرباط بسبب الأســـود | شوف الصحافة
منذ 30 دقيقة

شوف الصحافة: إغلاق مركب الرباط بسبب الأســـود

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بين 2 دراجات نارية كبيرة والحادثة فيها لموت | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا بين 2 دراجات نارية كبيرة والحادثة فيها لموت

المديرية العامة للأمن الوطني توقف الملولي عن العمل لمدة شهرين‎ | حصاد اليوم

المديرية العامة للأمن الوطني توقف الملولي عن العمل لمدة شهرين‎

خبر اليوم: شوفو أشنو دارت البوطا الصغيرة فمنزل أسرة صغيرة بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم: شوفو أشنو دارت البوطا الصغيرة فمنزل أسرة صغيرة بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب | مجتمع
منذ 8 دقائق

فيديو دار الشوهة والنشطاء المغاربة كاعين: عاهرة مغربية مقيمة في الخليج فرحانة بالفلوس والذهب

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مثير..ضبط سيارة نقل محملة بمعدات تهم البنية التحتية لشبكة الاتصالات والربط بالماء والكهرباء

المغرب والكويت يوقعان اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بقيمة 474 مليون درهم | اقتصاد

المغرب والكويت يوقعان اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة

هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق

هذا مصير أخطر لصين بالقنيطرة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.