 خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة ﻿
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خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2017 / 00:57 خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة | بوليتيك
خوفا من العطش.. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء والحسيمة
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن حصة كل مغربي من المياه المتوفرة إنخفض بشكل كبير بين سنة 1980 و2013، وأن الحكومة وضعت إستراتيجية تمتد إلى سنة 2030 للقضاء على نذرية المياه عبر حلين هما تعبئة المياه

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كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن حصة كل مغربي من المياه المتوفرة إنخفض بشكل كبير بين سنة 1980 و2013، وأن الحكومة وضعت إستراتيجية تمتد إلى سنة 2030 للقضاء على نذرية المياه عبر حلين هما تعبئة المياه السطحية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر ''الأكثر ملوحة''.

وردا على سؤال لنائب برلماني حول الإحتجاجات المتزايدة ضد إنقطاعات المياه الصالحة للشرب، أكد سعد الدين العثماني أن العطش مشكل حقيقي والحكومة تقوم بمجهوداتها، فقد تم التوافق على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بكل من سيدي إفني وأكادير، وقد بدأ التفكير اليوم في إنشاء محطات تحلية أخرى بكل من مدينة الدار البيضاء والحسيمة، للقضاء على ندرة المياه.


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