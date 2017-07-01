العثماني يزف الخبر السار ... سيتم تمليك 300 ألف هكتار من الأراضي لذوي الحقوق المغاربة والبداية من جهة الغرب ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية اليوم بالبرلمان تعقيبا على تساؤل لأحد البرلمانيين حول موضوع ''الأراضي السلالية''، أن الحكومة عازمة على تمليك 300 ألف هكتار من أراضي الجموع التي مازال ذووا

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية اليوم بالبرلمان تعقيبا على تساؤل لأحد البرلمانيين حول موضوع ''الأراضي السلالية''، أن الحكومة عازمة على تمليك 300 ألف هكتار من أراضي الجموع التي مازال ذووا الحقوق فيها يعانون لتمليك أراضيهم.



وأضاف العثماني في كلمته، أن الحكومة جادة في موضوع الأراضي السلالية، وأنها تدرس خطة ومسارا يرضي جميع المتدخلين لوضع منهاجا لبداية العمل، موضحا بالقول'' أبشر ذوي الحقوق بأن المسطرة بادية من 2016 ولكن التطبيق العملي يالله غادي يبدأ''.



وصرح العثماني في كلمته أمام البرلمانيين، أنه ىسيتم خلال المرحلة الأولى تمليك 47 ألف هكتار في المدار السقوي بجهة الغرب، على أن تشمل عملية التمليك مدارات سقوية اخرى، مؤكدا بأن العملية تحتاج العديد من المساطر والإجراءات، حيث أن الحكومة وضغت مخططا يمتد لخمس سنوات سيمكن من تمليك ذوي الحقوق من الأراضي السلالية والجموع حوالي 300 ألف هكتار، وإنهاء معاناتهم.