شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في كندا قدام بناتو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الثلاثاء، مقطعا جد مؤلم، يظهر لحظة تعرض مهاجر مغربي للاعتداء على يد الشرطة الكندية داخل أحد المسابح.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الثلاثاء، مقطعا جد مؤلم، يظهر لحظة تعرض مهاجر مغربي للاعتداء على يد الشرطة الكندية داخل أحد المسابح.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن تفاصيل هذا الاعتداء جرت شهر يوليوز الجاري، حيث دخل مغربي في نقاش حاد مع المسؤولين داخل المسبح الذين رفضوا قيامه بالسباحة بسروال سباحة طويل "شورط"، قبل أن يبلغوا الشرطة التي قامت باعتقاله وبتعنيفه أمام أطفاله وزوجته.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، واصفين ما تعرض له المهاجر المغربي بالعنصرية، داعين الشرطة الكندية إلى تقديم اعتذار له ولأسرته التي شاهدت لحظة الاعتداء عليه.