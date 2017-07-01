يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه ﻿

كشفت مصادر إعلامية وطنية، يومه الثلاثاء، أن شابا، فارق الحياة داخل منزل أسرته بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة مباشرة بعد ممارسته للعادة السرية.

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية وطنية، يومه الثلاثاء، أن شابا، فارق الحياة داخل منزل أسرته بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة مباشرة بعد ممارسته للعادة السرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتوفي البالغ من العمر 23 سنة والذي يقطن رفقة أسرته بحي الألفة، مصاب بمرض على مستوى القلب، وقد كان مدمنا على ممارسة العادة السرية بشكل يومي ما تسبب في وفاته حسب ما كشف عنه التقرير الطبي الخاص به.

وأكدت ذات المصادر أن الشاب المتوفي كان يعيش حياة العزلة بغرفته وهو ما ساهم في إدمانه على مشاهدة الأفلام الإباحية على حاسوبه، لتكون نهاية حياته دقائق بعد ممارسته للعادة السرية.