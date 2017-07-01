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مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 23:18 مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل
أنهت المحكمة الابتدائية بالجديدة عصر أمس الاثنين، جلساتها في ملف نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي المعتقل بسجن سيدي موسى، منذ مطلع يوليوز الجاري، إثر تورطه في قضايا الاحتيال والنصب وورود شكايات

"شوف تيفي"

 

أنهت المحكمة الابتدائية بالجديدة عصر أمس الاثنين، جلساتها في ملف نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي المعتقل بسجن سيدي موسى، منذ مطلع يوليوز الجاري، إثر تورطه في قضايا الاحتيال والنصب وورود شكايات ضحايا من مختلف المدن بعضها فاقت 200 مليون.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء فإن هيئة الحكم، أدانت الظنين بخمس سنوات حبسا نافذا من أجل تهم التعرض بصفة غير صحيحة على شيك والنصب، استجابة لملتمسات النيابة العامة التي طالبت في مرافعتها بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، لتحقيق الردع في شقيه العام والخاص.

وأوضحت اليومية أن الهيئة نفسها قضت ضد المتهم بغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليونا، إضافة إلى تعويض للضحية قدره 20 مليونا وأداء قيمة الشيك المحدد في 207 ملايين.
وأدين المتهم قبل ذلك في ملف مماثل، حصل فيه على تنازل المشتكي وهو صاحب شيك قدره 18 مليونا، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وما زال ملفان يروجان لدى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ويتعلق بجرائم مماثلة.

 

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المغرب شوف تيفي الدفاع الحسني الجديدي سجن سدي موسى

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