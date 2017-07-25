بالصورة..رغم ترويج خبر توقيفه عن العمل: هشام ملولي يطيح بعصابة إجرامية بفاس..وها كيفاش ﻿

بعد قرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل لمدة شهرين كما تم الترويج لذلك بقوة على صفحات الفايسبوك دون التأكد من ذلك رسميا ، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك

"شوف تيفي"



بعد قرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل لمدة شهرين كما تم الترويج لذلك بقوة على صفحات الفايسبوك دون التأكد من ذلك رسميا ، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليلة يومه الثلاثاء، أنه تمكن من الإطاحة بعصابة متخصصة في الاتجار بمخدر "الحشيش".

وكتب ملولي في تديونته " ولد فاس " هشام ملولي " يطيح بعصابة إجرامية لترويج صفائح الحشيش بالمقاهي تتزعمها فتاة شابة ..ولاد بلادي ولاد الشعب والله مندوز شي واحد فيكم شكرا لأي واحد تايدافع على هشام ملولي شكرا على الرسائل التحفيزية والتعليقات النبيلة ديالكم الطاقة والقوة اللي عطاني الله فالخذمة ديالكم ... تحية ليكم واحد واحد أحبكم في الله جميعا متخافوش عليا كبرنا رجال".



تجدر الإشارة إلى أنه تم الترويج بقوة لخبر توقيف هشام ملولي عن العمل بسبب لمدة شهرين بسبب مخالفته للتعليمات ونشر فيديوهات خاصة ببطولاته على صفحته الرسمية بالفايسبوك.



