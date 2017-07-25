فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها ﻿

علقت الفنانة القديرة فاطمة وشاي في إحدى صفحات الفايسبوك معبرة عن مدى عشقها للدقة الهوارية منتقدة في نفس الآن اللاهتمام الذي لايسهم في تطوير هذا اللون من التراث وكتبت في تعليقها ردا على تدوينة (عشاق

"شوف تيفي"



علقت الفنانة القديرة فاطمة وشاي في إحدى صفحات الفايسبوك معبرة عن مدى عشقها للدقة الهوارية منتقدة في نفس الآن اللاهتمام الذي لايسهم في تطوير هذا اللون من التراث وكتبت في تعليقها ردا على تدوينة (عشاق الدقة الهوارية...كاينين فالصفحة...بانو):



"انا اعشق هذا اللون ...ثراتنا غني لكن لاسبيل للإهتمام به وتطويره حتى يقدم بشكل جيد ومختلف على المألوف..تخيلوا معي لو كان عوض راقصة راقصات منسجمات...قفزات موحدة وعوض راقص راقصون ...ولباس موحد مثلا. وووووو...، قد يكون أجمل مما نعهده دائما ....عموما شكرا ...العزيز امين"



