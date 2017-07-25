 عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل

بالصورة..رغم ترويج خبر توقيفه عن العمل: هشام ملولي يطيح بعصابة إجرامية بفاس..وها كيفاش | مجتمع

بالصورة..رغم ترويج خبر توقيفه عن العمل: هشام ملولي يطيح بعصابة إجرامية بفاس..وها كيفاش

عاجل..هاذ الشي بزاف: مصرع جنديين من القوات المسلحة الملكية بافريقيا الوسطى وإصابة آخر بجروح | مجتمع

عاجل..هاذ الشي بزاف: مصرع جنديين من القوات المسلحة الملكية بافريقيا الوسطى وإصابة آخر بجروح

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها | ثقافة و فنون

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها

عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من رائع مع أغانيه | ثقافة و فنون

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 22:49 عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس
بعد أسابيع من تلقيه للعلاج بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط عقب إصابته بمرض قيل إنه خطير، نشر الفنان المغربي أمينوكس قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من تلقيه للعلاج بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط عقب إصابته بمرض قيل إنه خطير، نشر الفنان المغربي أمينوكس قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس ولأطر المستشفى العسكري ولوالديه بعد تحسن حالته الصحية.

وكتب أمينوكس في تديونة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "عاهدتكم على التفاؤل و الابتسامه و ما اردت ان تتشاركوا معي اي لحظة الم او حزن و ها انا اوفي لعهدي معكم شكرا لكل من يسال عني ..اشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله و ايده و اطر المستشفى العسكري بالرباط انا بخير و امي تشكركم على دعواتكم وغدا سيكون معكم احسن ان شاء الله ".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمينوكس الملك محمد السادس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها | ثقافة و فنون

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من رائع مع أغانيه | ثقافة و فنون

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من رائع مع أغانيه

مثير وبالصور..شكون هي الحسناء الروسية اللي مع إيهاب أمير؟؟؟ | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..شكون هي الحسناء الروسية اللي مع إيهاب أمير؟؟؟

بالصورة..الموت يفجع فنانة مغربية | ثقافة و فنون

بالصورة..الموت يفجع فنانة مغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 25 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية
منذ 12 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 25 يوليوز 2017

مُتهمة سعيد شرف بسرقة أغنيتها في أول خروج إعلامي: أنا خلصت الأغنية بـ15 ألف درهم و خداوها ليا | بــووز

مُتهمة سعيد شرف بسرقة أغنيتها في أول خروج إعلامي: أنا خلصت الأغنية بـ15 ألف درهم و خداوها ليا

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو | خارج البلاطو

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو

رد غير متوقع من المغربية أمال صابر بعدما قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو حول دخولها في علاقة غرامية مع نجم ريال مدريد.. شوفو أشنو قالت | خارج البلاطو

رد غير متوقع من المغربية أمال صابر بعدما قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو حول دخولها في علاقة غرامية مع نجم ريال مدريد.. شوفو أشنو قالت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.