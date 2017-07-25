عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس ﻿

بعد أسابيع من تلقيه للعلاج بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط عقب إصابته بمرض قيل إنه خطير، نشر الفنان المغربي أمينوكس قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس

"شوف تيفي"



بعد أسابيع من تلقيه للعلاج بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط عقب إصابته بمرض قيل إنه خطير، نشر الفنان المغربي أمينوكس قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس ولأطر المستشفى العسكري ولوالديه بعد تحسن حالته الصحية.

وكتب أمينوكس في تديونة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "عاهدتكم على التفاؤل و الابتسامه و ما اردت ان تتشاركوا معي اي لحظة الم او حزن و ها انا اوفي لعهدي معكم شكرا لكل من يسال عني ..اشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله و ايده و اطر المستشفى العسكري بالرباط انا بخير و امي تشكركم على دعواتكم وغدا سيكون معكم احسن ان شاء الله ".