 بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل

بالصورة..رغم ترويج خبر توقيفه عن العمل: هشام ملولي يطيح بعصابة إجرامية بفاس..وها كيفاش | مجتمع

بالصورة..رغم ترويج خبر توقيفه عن العمل: هشام ملولي يطيح بعصابة إجرامية بفاس..وها كيفاش

عاجل..هاذ الشي بزاف: مصرع جنديين من القوات المسلحة الملكية بافريقيا الوسطى وإصابة آخر بجروح | مجتمع

عاجل..هاذ الشي بزاف: مصرع جنديين من القوات المسلحة الملكية بافريقيا الوسطى وإصابة آخر بجروح

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها | ثقافة و فنون

فاطمة وشاي تعشق الدقة الهوارية وتنتقذها وها كيفاش كاتخيلها

عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..بعد إصابته بمرض خطير: أمينوكس يخرج عن صمته ويشكر الملك محمد السادس

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من رائع مع أغانيه | ثقافة و فنون

فيديو| رقم قياسي في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمنصة مارتيل في حفل الفنان غاني وتجاوب أكثر من

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 22:18 بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟ | دولي
بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحمل ختما رسميا، تشير إلى إعادة قتح حدود أبو سمرة الفاصلية بين السعودية وقطر بعد أسابيع من إغلاقها عقب الأزمة بين قطر و ''السعودية

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحمل ختما رسميا، تشير إلى إعادة قتح حدود أبو سمرة الفاصلية بين السعودية وقطر بعد أسابيع من إغلاقها عقب الأزمة بين قطر و "السعودية والبحرين ومصر والإمارات.

وعلاقة بالموضوع فإن السلطات الرسمية بالسعودية وقطر لم تؤكدا أو تنفيا صحة هذا الخبر إلا أن القطري ماجد الخليفي المسؤول على ملعب الدوحة، نشر تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها "فتح الحدود البريه بين قطر والسعوديه خلال الساعات القادمه!! والله أعلم."، قبل أن ينشر تغريدة ثانية، أوضح من خلالها أن خبر فتح الحدود يبقى مجرد مؤشرات "خبر فتح الحدود بين قطر والسعودية كان بناء على مؤشرات لا أكثر : فتح الحدود العراقية السعودية".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي السعودية قطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..نايضة قربالة في مجلس النواب في الأردن وهاشنو وقع | دولي

بالفيديو..نايضة قربالة في مجلس النواب في الأردن وهاشنو وقع

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف الله أكبر وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور | دولي

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف ''الله أكبر'' وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور

عاجل .. أردوغان يحث كل المسلمين على زيارة القدس وحمايتها | دولي

عاجل .. أردوغان يحث كل المسلمين على ''زيارة'' القدس و''حمايتها''

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تصدر قائمة إرهابية جديدة | دولي

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تصدر قائمة إرهابية جديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ثلث المغاربة راضون عن خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية | مال و أعمال
منذ 1 دقيقة

ثلث المغاربة راضون عن خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

النشرة الاقتصادية : 25 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 25 يوليوز 2017

مُتهمة سعيد شرف بسرقة أغنيتها في أول خروج إعلامي: أنا خلصت الأغنية بـ15 ألف درهم و خداوها ليا | بــووز

مُتهمة سعيد شرف بسرقة أغنيتها في أول خروج إعلامي: أنا خلصت الأغنية بـ15 ألف درهم و خداوها ليا

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو | خارج البلاطو

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا يصدق+فيديو مؤلم | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

شوفو الحكرة والعنصرية..مغربي سلخوه البوليس في فرنسا قدام ولادو ومراتو داخل مسبح..والسبب لا

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..شوفو الحكرة: سويسري وزوجته المغربية يرميان عاملا بحفرة للصرف الصحي

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العادة السرية تقتل شابا بالبيضاء بعد إصابته بأزمة قلبية..وها شنو وقع ليه

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..السجن النافذ لرياضي مشهور ينتمي لفريق مغربي كبير والقضية فيها النصب..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.