بالصور.. فتح الحدود بين السعودية وقطر.. واش بصح؟ ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحمل ختما رسميا، تشير إلى إعادة قتح حدود أبو سمرة الفاصلية بين السعودية وقطر بعد أسابيع من إغلاقها عقب الأزمة بين قطر و ''السعودية

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحمل ختما رسميا، تشير إلى إعادة قتح حدود أبو سمرة الفاصلية بين السعودية وقطر بعد أسابيع من إغلاقها عقب الأزمة بين قطر و "السعودية والبحرين ومصر والإمارات.

وعلاقة بالموضوع فإن السلطات الرسمية بالسعودية وقطر لم تؤكدا أو تنفيا صحة هذا الخبر إلا أن القطري ماجد الخليفي المسؤول على ملعب الدوحة، نشر تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها "فتح الحدود البريه بين قطر والسعوديه خلال الساعات القادمه!! والله أعلم."، قبل أن ينشر تغريدة ثانية، أوضح من خلالها أن خبر فتح الحدود يبقى مجرد مؤشرات "خبر فتح الحدود بين قطر والسعودية كان بناء على مؤشرات لا أكثر : فتح الحدود العراقية السعودية".