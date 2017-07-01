درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمملكة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وداخل البلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح

شوف تيفي:و م ع



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وداخل البلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى.

ويرتقب، خلال الزوال، نمو سحب غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية وبروز عواصف رعدية متفرقة، في حين ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة عموما بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة، ومن القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة، خلال الليل، ما بين 26 و32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل كل من سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة عموما بباقي المناطق.

أما خلال النهار، فستتأرجح درجات الحرارة ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بداخل كل من سوس والشياظمة والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط والسايس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بشمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل وبالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف وما بين الداخلة والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي المناطق.