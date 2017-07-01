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بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 22:04 بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات | بوليتيك
بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات
قاطع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، أحد زملائه في الفريق أثناء تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة العمومية لعشية اليوم الثلاثاء 25 يوليوز، مطالبا من رئيس الجلسة الحبيب


بوليتيك
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قاطع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، أحد زملائه في الفريق أثناء تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة العمومية لعشية اليوم الثلاثاء 25 يوليوز، مطالبا من رئيس الجلسة الحبيب المالكي الكلمة في إطار ''نقطة نظام''.

ورغم رفض المالكي السماح له بالحديث، هاجم الرئيس السابق لفريق البام بمجلس النواب الوزراء والوزيرات الحاضرين بكونهم منشغلين بهواتفهم متجاهلين كلمة رئيس الحكومة والنواب البرلمانيين.

وتحولت الجلسة إلى جدال لفظي وفوضى عمت الجلسة بسبب عدد النواب المتدخلين، حيث تحولت الجلسة إلى ملاسنات وإتهامات حول ''عدم إحترام'' الوزراء للنواب ورئيس الحكومة، حيث قال أحد النواب أثناء الجدال اللفظي، ''راهم مامساليينش راه الفايسبوك خدام...''، قبل أن يختم وهبي الصراع اللفظي داخل الجلسة بالقول'' مايمكنش نقبلوا الوزراء يلعبوا بالهواتف ديالهم''.


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