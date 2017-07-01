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بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 21:56 بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس | حوادث و حقوق
بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس
في جديد قضية تعرض فتاة للاغتصاب على يد شرطي بفاس، بينت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية بالعاصمة العلمية أن المعني بالأمر يعمل كحارس أمن خاص ولا علاقة له بالأمن العمومي.

"شوف تيفي"

في جديد قضية تعرض فتاة للاغتصاب على يد شرطي بفاس، بينت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية بالعاصمة العلمية أن المعني بالأمر يعمل كحارس أمن خاص ولا علاقة له بالأمن العمومي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، ومباشرة بعد توصلها بشكاية من الفتاة القاصر، قامت بفتح تحقيق أكد لها أن الأمر انتحل صفة رجل شرطة من أجل النصب على ضحيته لإسقاطها في شباكه قبل اغتصابها وافتضاض بكارتها.

وأوضح ذات المصدر أن المصالح الأمنية، انتقلت إلى مكان عمل المعني بالأمر، ليتبين لها أنه غادر إلى وجهة غير معلومة، موضحا أن هذه التحريات تم إجراؤها مباشرة بعد تقدم الفتاة بشكاية في الموضوع.


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