 بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات | بوليتيك

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات

بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس

عاجل.. ماكينة ديال الصابون حرقات دار فالمدينة القديمة بالبيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. ماكينة ديال الصابون حرقات دار فالمدينة القديمة بالبيضاء وهاشنو وقع

فيديو خطير ..مغربي يتعرض للاعتقال أمام زوجته و أبنائه في مسبح بمدينة مونتريال الكندية | حوادث و حقوق

فيديو خطير ..مغربي يتعرض للاعتقال أمام زوجته و أبنائه في مسبح بمدينة مونتريال الكندية

فيديو من كازا .. ازدحام كبير وغير مسبوق لركاب الترامواي | بووز

فيديو من كازا .. ازدحام كبير وغير مسبوق لركاب الترامواي

‫قدور و عويشة -20- مــــشـــــى فـــــيــــهــــا‬ | بووز

‫قدور و عويشة -20- مــــشـــــى فـــــيــــهــــا‬

بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني | بوليتيك

بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة

عاجل و بالصور..فاجعة طرقية تهز البيضاء في هذه اللحظات..شوفو أشنو وقع في طريق ولاد زيان+صور | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة طرقية تهز البيضاء في هذه اللحظات..شوفو أشنو وقع في طريق ولاد زيان+صور

مثير وبالصور..شكون هي الحسناء الروسية اللي مع إيهاب أمير؟؟؟ | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..شكون هي الحسناء الروسية اللي مع إيهاب أمير؟؟؟

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 21:27 بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني | بوليتيك
بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني
في تدوينة غريبة نشرها على صفحته الفايسبوكية علق أحمد منصور صحفي الجزيرة والمدافع الشرس عن نظام مرسي الإخواني وعن التوجه القطري، على صورة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

شوف تيفي:

في تدوينة غريبة نشرها على صفحته الفايسبوكية علق أحمد منصور صحفي الجزيرة والمدافع الشرس عن نظام مرسي الإخواني وعن التوجه القطري، على صورة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وهو يستقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي حل بمدينة طنجة لقضاء عطلته، وقال منصور "ملك المغرب لم يستقبل ملك السعودية وإنما كلف رئيس حكومته التي تصنف السعودية جماعته على أنها جماعة إخوانية إرهابية، باستقباله رسالة قوية لدول الحصار" مع علامتي استفهام وتعجب، والذي يجب أن يستفهم ويتعجب منه هو هذا الخلط الذي وقع فيه صحفي الجزيرة، وهو يحاول ما أمكنه ذلك، تصنيف من شاء ضمن خانة الإرهاب، ليكيل للسعودية وحلفائها الذين يحاصرون قطر، أي أنه استخدم سلاح الوقاحة ليصل إلى هدفه من نشر الخبر وهو الدفاع عن قطرالمحاصرة ضد الدول التي تحاصرها، بالتالي قام بالتفافته تلك وهو يعلم أن لا السعودية ولا غيرها تصنف جماعة العثماني ضمن أي تصنيف إرهابي، وأن حضور العثماني ليس بصفته الحزبية وإنما بصفته الحكومية فقط، بل اخترع القضية لغرض في نفس منصور...ومن وراءه!


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب منصور العثماني ملك السعودية استقبال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات | بوليتيك

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات

سفير المغرب في البحرين: العلاقات المغربية البحرينية مطبوعة بالثقة والتقدير المتبادل والتضامن المطلق | بوليتيك

سفير المغرب في البحرين: العلاقات المغربية البحرينية مطبوعة بالثقة والتقدير المتبادل والتضامن المطلق

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

البوطا تفركعات فسيدي عثمان و رجال الوقاية تعطلو..ولكن ولاد الدرب هما لي تدخلو

رد غير متوقع من المغربية أمال صابر بعدما قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو حول دخولها في علاقة غرامية مع نجم ريال مدريد.. شوفو أشنو قالت | خارج البلاطو

رد غير متوقع من المغربية أمال صابر بعدما قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو حول دخولها في علاقة غرامية مع نجم ريال مدريد.. شوفو أشنو قالت

بهذه الطريقة احتفلت Jumia بعيد ميلادها الخامس بالدارالبيضاء | مال و أعمال

بهذه الطريقة احتفلت Jumia بعيد ميلادها الخامس بالدارالبيضاء

شاب مغربي صريح:جيت من اسباتة لعين الذياب ب0 درهم وهاعلاش | بــووز

شاب مغربي صريح:جيت من اسباتة لعين الذياب ب0 درهم وهاعلاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات | بوليتيك
منذ 6 دقائق

بحضور العثماني....جدال في البرلمان بسبب الفايسبوك وهواتف الوزراء والوزيرات

بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..تفاصيل جديدة بخصوص اغتصاب فتاة قاصر على يد رجل أمن خاص بفاس

عاجل.. ماكينة ديال الصابون حرقات دار فالمدينة القديمة بالبيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. ماكينة ديال الصابون حرقات دار فالمدينة القديمة بالبيضاء وهاشنو وقع

فيديو خطير ..مغربي يتعرض للاعتقال أمام زوجته و أبنائه في مسبح بمدينة مونتريال الكندية | حوادث و حقوق

فيديو خطير ..مغربي يتعرض للاعتقال أمام زوجته و أبنائه في مسبح بمدينة مونتريال الكندية

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.