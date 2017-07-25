بالصورة:صحافي الجزيرة منصور بوقاحته المعهودة يوجه سهامه إلى السعودية باستخدام رئيس الحكومة العثماني ﻿

في تدوينة غريبة نشرها على صفحته الفايسبوكية علق أحمد منصور صحفي الجزيرة والمدافع الشرس عن نظام مرسي الإخواني وعن التوجه القطري، على صورة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

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في تدوينة غريبة نشرها على صفحته الفايسبوكية علق أحمد منصور صحفي الجزيرة والمدافع الشرس عن نظام مرسي الإخواني وعن التوجه القطري، على صورة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وهو يستقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي حل بمدينة طنجة لقضاء عطلته، وقال منصور "ملك المغرب لم يستقبل ملك السعودية وإنما كلف رئيس حكومته التي تصنف السعودية جماعته على أنها جماعة إخوانية إرهابية، باستقباله رسالة قوية لدول الحصار" مع علامتي استفهام وتعجب، والذي يجب أن يستفهم ويتعجب منه هو هذا الخلط الذي وقع فيه صحفي الجزيرة، وهو يحاول ما أمكنه ذلك، تصنيف من شاء ضمن خانة الإرهاب، ليكيل للسعودية وحلفائها الذين يحاصرون قطر، أي أنه استخدم سلاح الوقاحة ليصل إلى هدفه من نشر الخبر وهو الدفاع عن قطرالمحاصرة ضد الدول التي تحاصرها، بالتالي قام بالتفافته تلك وهو يعلم أن لا السعودية ولا غيرها تصنف جماعة العثماني ضمن أي تصنيف إرهابي، وأن حضور العثماني ليس بصفته الحزبية وإنما بصفته الحكومية فقط، بل اخترع القضية لغرض في نفس منصور...ومن وراءه!



