عاجل و بالصور..فاجعة طرقية تهز البيضاء في هذه اللحظات..شوفو أشنو وقع في طريق ولاد زيان+صور ﻿

شهدت طريق ولاد زيان بالقرب من حي التيسير بالبيضاء قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية عقب سقوطه من أعلى قنطرة ''ولاد زيان''.

"شوف تيفي"

شهدت طريق ولاد زيان بالقرب من حي التيسير بالبيضاء قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية عقب سقوطه من أعلى قنطرة "ولاد زيان".

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن دراجتان ناريتان فائقتا السرعة اصطدمتا بقوة بسبب سرعتهما المفرطة، ما تسبب في سقوط سائق إحدى هاته الدراجتين من أعلى القنطرة ليفارق الحياة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن السائق الثاني أصيب بجروح جد خطيرة، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي ما بين الحياة والموت، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه "الفاجعة" الطرقية.