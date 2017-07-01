نهاية مؤلمة لعمل بطولي..وفاة فيلسوفة وعالمة نفس معروفة غرقا بعد انقاذها لأطفال على الشاطئ..وهذه هي التفاصيل ﻿

فارقت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفورمانتيل البالغة من العمر 53 عاما غرقا بعدما أنقذت أطفالا على شاطىء بامبلون جنوب شرق فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمس الاثنين.

"شوف تيفي"



فارقت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفورمانتيل البالغة من العمر 53 عاما غرقا بعدما أنقذت أطفالا على شاطىء بامبلون جنوب شرق فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمس الاثنين.



وأوضحت المصادر ذاتها أن وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسان، علقت في تغريدة على موقع “تويتر” على خبر وفاة الفيلسوفة “كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية، كانت تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم”.

وأضافت ذات المصادر أن الراحلة بدأت الكتابة في العام 1997، ولها مجموعة من الكتب والأبحاث من بينها “مديح الخطر” في العام 2011، و”ذكاء الأحلام” في العام 2012، و”قوة النعومة” في العام 2013.