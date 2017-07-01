توقيف شخصين بمدينتي سيدي بنور والجديدة للاشتباه في كونهما المتورطين المباشرين في تنفيذ عملية سرقة سيارة بالعنف والتي كانت ضحيتها سيدة بمدينة الدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين بكل من مدينتي سيدي بنور والجديدة،

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف شخصين بكل من مدينتي سيدي بنور والجديدة، وذلك للاشتباه في كونهما المتورطين المباشرين في تنفيذ عملية سرقة سيارة بالعنف والتي كانت ضحيتها سيدة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن أحد المشتبه فيهما هو الذي قام باعتراض سبيل الضحية وتعريضها للسرقة بالعنف، بينما قام المشتبه فيه الثاني، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، بالمشاركة في عملية السرقة ومحاولة تفويت السيارة المتحصلة من عملية السرقة.

وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه فيهما يأتي بعدما كانت مصالح الأمن قد أوقفت، يومي السبت والأحد المنصرمين، ثلاثة أشخاص آخرين لهم صلة بهذه الشبكة الإجرامية، والذين تم العثور بحوزتهم على جزء من المسروقات، بما فيها السيارة المصرح بسرقتها، والتي قاموا بتزوير لوحاتها المعدنية بهدف إعادة بيعها.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معهم وتحديد جميع الجرائم التي يحتمل تورطهم فيها.



