سفير المغرب في البحرين: العلاقات المغربية البحرينية مطبوعة بالثقة والتقدير المتبادل والتضامن المطلق ﻿

أكد سفير المغرب لدى البحرين أحمد رشيد خطابي، أن العلاقات المغربية البحرينية تميزت على مدى عقود بالثقة والاحترام والتقدير المتبادل والتضامن المطلق.

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أكد سفير المغرب لدى البحرين أحمد رشيد خطابي، أن العلاقات المغربية البحرينية تميزت على مدى عقود بالثقة والاحترام والتقدير المتبادل والتضامن المطلق.

وقال السفير خطابي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، بثته اليوم الثلاثاء، إنه بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، "تقدم هذه العلاقات اليوم نموذجا متميزا للتعاون الثنائي".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن زيارة الملك محمد السادس للمنامة في أبريل 2016 أعطت زخما قويا لهذه العلاقات التي تخضع لرصيد من الاتفاقيات يتجاوز 50 اتفاقية في مختلف المجالات، "بما يعكس الإرادة الثابتة لإضفاء تنوع أعمق وأوثق على هذا التعاون الذي يظل رافدا أساسيا في الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي التي تشكل بدورها مكونا هاما في الشبكة التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع المغرب، حيث شهدت الاستثمارات والمبادلات التجارية في السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة".

وأعرب أحمد خطابي عن اعتزازه بمواقف مملكة البحرين الداعمة لقضية المغرب الوطنية الأولى وتأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، مؤكدا أن المغرب لم يتردد أبدا في الوقوف إلى جانب مملكة البحرين في كل الظروف دفاعا عن سيادتها ووحدتها الترابية وأمنها الوطني.

وقال إن "عيد العرش مناسبة مجيدة لاستحضار البعد الرمزي لهذه المناسبة الوطنية التي تجسد التلاحم الراسخ بين الشعب المغربي والملك رمز الوحدة وضامن ديمومة الدولة والساهر على الحقوق والحريات، ومحطة وطنية لتثمين المكاسب الكبرى التي تحققت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة في يوليوز 1999 على طريق توطيد مقومات دولة القانون، وتحديث المجتمع مع الحفاظ على تعدديته وخصوصياته، ونهج مسار إصلاحات مؤسساتية وهيكلية مقدامة ومنفتحة، وفق مقاربة تنموية منسجمة، تتوخى في المقام الأول ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، بما هو مشهود لمحمد السادس من حس إنساني والتزام قوي بالعمل التشاركي الهادف لتكريس تضامن مجتمعي حقيقي".

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه في سياق هذه الدينامية، قطع المغرب، على المستوى السوسيو اقتصادي، خطوات ثابتة لدخول نادي البلدان الناشئة بفضل المخططات التي أشرف عليها الملك كـ"مخطط المغرب الأخضر" و"رؤية 2020" السياحية، و"المخطط الصناعي"، و"مخطط الطاقة المتجددة" الذي سيسهم في تغطية 42 في المائة من الحاجيات من الطاقة، علما أن محطة (نور1) بإقليم ورزازات، التي دشنت في فبراير 2016 ، تعد أكبر محطة من نوعها في العالم، مؤكدا أن المغرب أعطى أولوية خاصة لتطوير الاتصالات وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية من مطارات وموانئ، بما فيها مينائي طنجة والناظور على الواجهة المتوسطية.

وعلى الصعيد الخارجي، قال السفير رشيد خطابي إن المغرب "عمل على تكثيف حضوره الدبلوماسي عبر العالم مساهما في معالجة القضايا الشاملة ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومنخرطا بشكل فعال في الدفاع عن الشرعية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستتباب الأمن والاستقرار".

وأكد خطابي أن المغرب "ظل في طليعة المناصرين لقضية الشعب الفلسطيني العادلة من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في نطاق رؤية حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

كما أكد سعي المغرب "وفق منظور ملكي خلاق لجعل علاقاته مع محيطه الإفريقي في صدارة التعاون جنوب - جنوب " من خلال المساهمة الفاعلة في الدفع بحركية الاستثمارات وتشجيع المبادلات ونقل الخبرات والخدمات، وزيادة استقبال أعداد الطلاب الأفارقة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التكوين، والمعالجة الإنسانية والقانونية للمهاجرين الأفارقة، فضلا عن ترسيخ دور المغرب الريادي في الحقل الروحي ومحاربة التطرف، مشيرا إلى أن "الزيارات الملكية المتعددة كان لها الأثر الكبير في إعطاء نفس جديد للعلاقات المتجذرة مع القارة الإفريقية التي تعززت بالانخراط المتجدد في المنتظم الإفريقي".