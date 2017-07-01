حصري وبالفيديو.. هذا هو جديد قضية المغربي الذي هاجم شرطيين بمعبر بني أنصار ﻿

في تطورات جديدة في قضية قيام مغربي بالاعتداء على عنصرين من الحرس المدني الإسباني بمعبر بني أنصار بواسطة سلاح أبيض، نفى مصدر أمني مغربي أن يكون مرتكب الواقعة معروف بأي انتماء عقائدي أو ميولات

"شوف تيفي"



في تطورات جديدة في قضية قيام مغربي بالاعتداء على عنصرين من الحرس المدني الإسباني بمعبر بني أنصار بواسطة سلاح أبيض، نفى مصدر أمني مغربي أن يكون مرتكب الواقعة معروف بأي انتماء عقائدي أو ميولات متطرفة، موضحا بأن التنسيق متواصل مع السلطات الاسبانية لتحديد دوافع ارتكاب هذا الحادث التي تبقى إلى حدود الساعة غير معلومة إلى حين الكشف عنها من طرف المحققين.

وأشار ذات المصدر أن هذا المغربي الذي قام بطعن عنصري الحرس المدني الإسباني، يقطن بمنطقة ميضار الموجودة بين مدينتي الحسيمة والناظور.

وكانت مصادر رسمية إسبانية، قد أكدت أن الحادث كان عرضيا، ولا يحمل أي خلافة أصولية، نافية أن يكون مرتكب الحادث قد تلفظ بعبارة "الله أكبر" والتي وردت فقط في بعض التقارير الإعلامية التي نشرت بعض الوكالات الإخبارية من بينها "فرانس بريس".



تجدر الإشارة إلى أن صفحة وزارة الداخلية الإسبانية بتويتر، نشرت صباح يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر بطل الواقعة الذي كان في حالة غير طبيعية قبل أن يتمكن عناصر الحرس المدني من تحييد الخطر الناجم عنه وتوقيفه، وهو ما أسفر عن إصابة شرطي بجرح على مستوى يده.