فيديو يهز المغاربة..مواطن مريض سلخوه وسط السبيطار في طنجة ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر لحظة تعرض مريض للاعتداء داخل مستشفى محمد السادس بمدينة طنجة.



"شوف تيفي"



نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر لحظة تعرض مريض للاعتداء داخل مستشفى محمد السادس بمدينة طنجة.

وحسب ناشري هذا الفيديو الذي أشعل الفايسبوك، فإن المريض، أصيب عقب الاعتداء عليه من طرف طبيب المستشفى وحارس أمن خاص لأسباب تبقى مجهولة لم يتم الكشف عنها.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع الفيديو حيث طالب الجميع وزارة الصحة في شخص وزيرها لحسين الوردي بفتح تحقيق وحماية كرامة المواطن وإنهاء معاناته اليومية بالمستشفيات العمومية.



