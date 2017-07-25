بالصورة.. استياء المواطنين من موقع Passeport.ma الخاص بالجوازات..وها علاش ﻿

عبر المواطنون المغاربة عن غضبهم واستيائهم الشديد بعد أن وجدوا صعوبة في الولوج إلى الموقع الالكتروني Passeport.ma الخاص بالجوازات.

"شوف تيفي"

عبر المواطنون المغاربة عن غضبهم واستيائهم الشديد بعد أن وجدوا صعوبة في الولوج إلى الموقع الالكتروني Passeport.ma الخاص بالجوازات.

واشار المغاربة الغاضبون في تفاعلهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واسيتائهم الشديد، بعد أن عجزوا عن الولوج إلى الموقع المذكور للاستفسار عن جديد جوازات سفرهم التي لم يحصلوا عليها بعد أو من أجل الاستفسار عن بعض الإجراءات الخاصة بإعداد جواز السفر.

وطالب المغاربة النشطاء المسؤول عن هذا الموقف بالخروج بتوضيح للكشف عن أسباب هذا العطل الذي تسبب في تأخير مصالح المواطنين.



