بالصورة..الموت يفجع فنانة مغربية ﻿

كشفت الفنانة المغربية حياة القصري عن وفاة خالتها يومه الثلاثاء بمدينة الناظور، وعبرت عن حزنها الشديد من خلال تدوينة تأبينية، نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

"شوف تيفي"

كشفت الفنانة المغربية حياة القصري عن وفاة خالتها يومه الثلاثاء بمدينة الناظور، وعبرت عن حزنها الشديد من خلال تدوينة تأبينية، نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وكتبت حياة القصري في تدوينتها " إنتقلت إلى رحمة الله خالتي في هذه الساعة رحمها الله بمدينة الناظور المرجو الترحم عليها..اللهم ثبتها وارحمها و اغفرلها و اجعل مثواها الفردوس الأعلى..والله مغدي نقدر ننساك خالتي ..لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا أقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتفاعل عشاق الفنانة وأصدقاؤها مع التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن تضامنهم الشديد معها، متمنين لخالتها الرحمة والمغفرة.