بالفيديو..هذا هو جديد شفارة اللي سلخو شاب وسرقوه في درب سلطان بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ، تمكنت من إيقاف أفراد عصابة اللصوص، التي أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على عمل إجرامي جد خطير، يتمثل في الاعتداء على مواطن بطريقة بشعة من أجل سرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ، تمكنت من إيقاف أفراد عصابة اللصوص، التي أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على عمل إجرامي جد خطير، يتمثل في الاعتداء على مواطن بطريقة بشعة من أجل سرقة ما بحوزته.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن المعطيات الأولى بخصوص هذا العمل الإجرامي الخطير، والذي وقعت فصوله نهاية الأسبوع المنصرم على مستوى شارع بني مكيلد بدرب سلطان بالبيضاء وبالتحديد على الساعة السابعة صباحا، حيث تفاجأ شاب بأربعة أشخاص يحاصرونه قبل الاعتداء عليه ما تسبب في سقوطه أرضا مغشيا عليه.

ونشرت "شوف تيفي" مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض الضحية لهذا الاعتداء والذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة تعود لإحدى المحلات التجارية.