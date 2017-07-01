فضيحة..هذا هو مصير بودكاست شهيرة نشرات فيديوهات جنسية على حسابها ﻿

قامت الأجهزة الأمنية في الكويت، يومه الثلاثاء، بإعتقال صاحبة حساب “خشفة العجمية”، وهي احدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت،وذلك عقب نشرها ليفيدوهات جنسية عبر تطبيق “سناب شات” وصفحتها

"شوف تيفي"

قامت الأجهزة الأمنية في الكويت، يومه الثلاثاء، بإعتقال صاحبة حساب “خشفة العجمية”، وهي احدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت،وذلك عقب نشرها ليفيدوهات جنسية عبر تطبيق “سناب شات” وصفحتها بتويتر.

وحسب موقع " إرم نيوز" فقد تحركت الأجهزة الأمنية عبر تحرياتها الخاصة، للتعرف على الفتاة ومكان إقامتها، وبعد جهود استغرقت أياما، توصلت الأجهزة إلى الفتاة وضبطتها، ليتبين أنها لا تحمل الجنسية الكويتية.

وأضاف الموقع ذاته أن الأجهزة الأمنية، أكدت أن الفتاة ما زالت تخضع للتحقيقات من قبل الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البلاد.