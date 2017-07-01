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فيديو يثير ضجة..ملكة جمال المغرب ترقص بملابس مثيرة داخل ملهى ليلي | ثقافة و فنون

فيديو يثير ضجة..ملكة جمال المغرب ترقص بملابس مثيرة داخل ملهى ليلي

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

فيديو يثير ضجة..ملكة جمال المغرب ترقص بملابس مثيرة داخل ملهى ليلي

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 17:15 فيديو يثير ضجة..ملكة جمال المغرب ترقص بملابس مثيرة داخل ملهى ليلي | ثقافة و فنون
فيديو يثير ضجة..ملكة جمال المغرب ترقص بملابس مثيرة داخل ملهى ليلي
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه يعود لملكة جمال المغرب سارة بلقزيز وهي ترقص بطريقة مثيرة داخل أحد الملاهي الليلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه يعود لملكة جمال المغرب سارة بلقزيز وهي ترقص بطريقة مثيرة داخل أحد الملاهي الليلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر هذا الفيديو حسب النشطاء سارة بلقزيز وهي ترقص رفقة شاب بطريقة مثيرة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها وبالطريقة الاحترافية التي رقصت بها.

ومن جهة أخرى، انتقد نشطاء لباس ملكة جمال المغرب، موضحين أن هذه الأخيرة عليها تجنب الظهور في فيديوهات مشابهة مستقبلا، وخاصة تجنب ارتداء ملابس مشابهة للتي ظهرت بها وهي ترقص.

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المغرب شوف تيفي جمال المغرب سارة بلقزيز

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